Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu Yarın Çevrim İçi Yapılacak

Ankara Kent Konseyi, deprem felaketi nedeniyle ertelenen olağan genel kurulunu yarın çevrim içi olarak toplayacak. Genel Kurul toplantısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü onaylı “Pirameet STK” E-Genel Kurul yazılımı ile dijital ortamda çevrim içi olarak yapılacak. Genel Kurul’da, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 tavsiye kararının alınması bekleniyor.