Ankara haberleri... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ankara haberleri... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ankara haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır" ifadelerini kullandı.

 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'da dehşet verici bir savaş olduğunu belirterek, "Rusya düşman, Putin katildir. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fenerbahçe Türkiye Ukrayna Ankara Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title