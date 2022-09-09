Ankara haberi: Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan... Politika Haberleri Ankara yerel politika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir. Dışişleri Bakanlığı : "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir. " - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Dışişleri Bakanlığı Sincan Uygur Politika Haberler

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