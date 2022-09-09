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Ankara haberi: Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan...

Politika Haberleri

Ankara haberi: Dışişleri Bakanlığı: 'BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan...

Ankara yerel politika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir.

Dışişleri Bakanlığı : "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma dair ahiren yayımlanan raporu, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara ilişkin ülkemiz ve uluslararası kamuoyunda dile getirilen endişeleri teyit eder niteliktedir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Sincan Uygur Politika Haberler

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