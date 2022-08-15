TOGO Kuleleri'nin yıkım işi geri dönüşüm malzemeleri karşılığı ihale edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın "TOGO Kuleleri'nin 1,50 emsale düşürülmesi" kararının ardından kulelerin yıkım işinin geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yapılması için ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştayın "TOGO Kuleleri'nin 1,50 emsale düşürülmesi" kararının ardından kulelerin yıkım işinin geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yapılması için ihaleye çıkacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TOGO Kuleleri'nin, imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek, mahkeme kararıyla 2019'da mühürlendiği anımsatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde TOGO Kuleleriyle ilgili alınan "1,50 emsale düşürülmesi" kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay tarafından reddedilmesi üzerine belediyenin harekete geçtiği belirtilerek, şu bilgiler verdi:

"Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 günü saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Salonu'nda 'TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi' ihalesine çıkacak. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak."