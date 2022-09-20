Ankara haber: İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: 'İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok...

Ankara politika haberi | İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: "İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian: "İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bu yolculuğa devam etmekten, kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirmekten onur duyuyorum." - ANKARA