Ankara haber | Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Politika Haberleri Ankara yerel politika haberine göre Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Adalet Bakanlığı Ankara İsveç Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Ankara haber | Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. - Haberler

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