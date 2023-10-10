Ankara Garı Saldırısının 8. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 104 kişi, düzenlenen törenle anıldı. Törende Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen miting sırasında teröristler bombalı saldırı gerçekleştirmiş ve 104 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının 8'nci yıl dönümünde Ankara Garı önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törende yakınlarını kaybedenler 10 Ekim anıtına kırmızı karanfiller bırakarak, olayın faillerinin en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

"Tam 8 yıl önce bu saatlerde, buralarda tam 104 canın parçalanmış cesetleri vardı"

Tören sonrası açıklamalarda bulanan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün 10 Ekim 2023, tam 8 yıl önce bu saatlerde, buralarda tam 104 canın parçalanmış cesetleri vardı, cenazeleri vardı. Bütün Türkiye'ye bu meydandan parça teshili bir bomba Türkiye'deki tüm barış isteyenlerin, kardeşlik isteyenlerin, bu ülkenin içinde herkes sulh içinde yaşasın isteyenlerin yüreklerine saplandı. Burada aileler var. O günkü mitingin çağırıcı kurumları var. Siyasi partilerden katılımcılar var ama bugünkü meydan mütevazi bir kalabalıkla bu acıyı paylaşmaya, bu adalet arayışını anlatmaya devam ediyor" dedi. - ANKARA