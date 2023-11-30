Ankara Garı saldırısı davası devam ediyor

Yargıtayın bozma kararının ardından terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki avukatları, emniyet görevlileri hakkında hazırlanan disiplin raporunu dosyaya sundu ve kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

Yargıtayın bozma kararının ardından terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için avukatlara söz verdi.

Müşteki avukatları, mülkiye müfettişlerinin o dönem Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı emniyet görevlileri hakkında hazırladığı disiplin raporunu dosyaya sundu.

Raporda, emniyet görevlileri için "kınama" cezası verildiğini aktaran avukatlar, bazı sanıkların telefonlarının dinlendiğini ancak gelen istihbaratın gizlendiğini öne sürdü.

Raporun bazı sayfalarının sansürlenerek kendilerine verildiğini savunan avukatlar, ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.