Ankara Garı Saldırısı Davası Devam Ediyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Seyit Torun da izledi.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Tanık Murat Dayan konuşmasına başlamadan önce "namusum ve şerefim üzerine dayalı tanıklık yeminini kabul etmiyorum, 'Allah'ın üzerine yemin ederim' ifadelerini kullanmak istiyorum" dedi.

Dayan, "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklu bulunduğunu, davanın sanıklarının hiçbirini tanımadığını savundu.

Emniyetteki ifadesinde sanık Erman Ekici'yi tanıdığına ve Suriye'de gördüğüne dair beyanlarını reddeden Dayan, 2017'den beri cezaevinde olduğunu artık hiçbir duruşmada tanıklık yapmak istemediğini dile getirdi.

Müşteki avukatının Suriye'de bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna da Dayan, "Suriye'ye gittim. Yerel gazetelerde fotoğraflarım var ancak oraya yardım amaçlı gitmiştim." karşılığını verdi.

Tanık Fatih Alıcı da davanın sanıklarını tanımadığını, savcılıkta verdiği sanık Ekici'yi Suriye'den tanıdığına, kendisinin savaşçı bir asker olduğuna ilişkin beyanlarını da baskı altında verdiğini öne sürdü.

Alıcı, "Savcılıktaki ifadeler bana ait değil. Emniyet tarafından hazırlanmış ve imzalatılmış ifadelerdir." dedi.

Gar saldırısını basından öğrendiğini ileri süren Alıcı, "Bahsi geçen kişilerle alakam yoktur. Polisteki beyanlarımı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan Daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti.