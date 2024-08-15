Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin: İsrail Başbakanı'nın alkışlanması soykırımın bizzat kendisiydi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına ilişkin,"Onlar bir soykırım suçlusunu konuşturuyorlar, biz istiklal mücadelesi veren bir milletin devlet başkanını burada konuşturuyoruz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceğini anımsatarak, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmetle andı.

Şahin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına ilişkin,"Ayakta alkışlanan şey insanlık suçunun, soykırımın bizzat kendisiydi. Sayın Mahmud Abbas'ın konuşmasını dinleyeceğiz. Bu iki medeniyet farkıdır. Onlar bir soykırım suçlusunu konuşturuyorlar, istiklal mücadelesinin anlamını en iyi bilen yer bu gazi Meclis'tir. Biz istiklal mücadelesi veren bir milletin devlet başkanını burada konuşturuyoruz. Bu da aradaki farktır, bunu da tarihe not olarak düşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, Filistin meselesine "bizim davamız değil" diyenlerin, bu toprakların öneminin farkında olmadığını düşündüğünü ifade etti.

"Filistin davası da Kudüs davası da bizim davamızdır." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkenin ulusal hedefleri Nil ile Fırat Nehri'nin arasındaki topraklara sahip olmaksa, bizim topraklarımızda da gözü var demektir, bizim toprağımızda birilerinin gözünün olması bizim için sorun değil midir? Bu bizim için milli bir sorundur. Bu açıdan da Filistin meselesine sahip çıkmak zorundayız. Türkiye'den başka zalime esaslı bir 'dur' diyecek, tarihi rolü olan başka bir ülke yok. Bu tarihi misyonun farkında olmak zorundayız."