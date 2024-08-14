Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile Görüştü
ANKARA Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.
ANKARA Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü
ANKARA Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü
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