Ankara'daki patlamada yaralanan polislerin sağlık durumu açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki patlamada yaralanan iki polis memurunun sağlık durumunu açıkladı. Bir polis hafif yaralı, diğeri ise orta yaralı olarak belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki patlamada yaralanan iki polis memurunun sağlık durumuna ilişkin hastane önünde yaptığı açıklamada, "Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle orada hasbihal edildi. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Ankara'daki patlamada yaralanan iki polis memurunun sağlık durumuna ilişkin kaldırıldıkları Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya'ya Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da eşlik etti.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada polis memurlarının durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Erkan kardeşimiz hafif yaralı, onunla konuştuk geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Alim Reis kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi şuuru açık, kendisiyle orada hasbihal edildi. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan eşi, annesi ve babası, doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler. İnşallah hem Alim Reisi'imizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık ve sıhhat afiyete kavuştuğu ve ailesiyle birlikte el ele tutuşarak evlerine göndermek istiyoruz."