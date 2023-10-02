Ankara'daki Patlamada Kullanılan Araç, Kayseri'de Gasbedilmiş

DHA YURT BÜLTENİ -1

1) ANKARA'DAKİ PATLAMADA KULLANILAN ARAÇ, KAYSERİ'DE GASBEDİLMİŞ

ANKARA'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği ortaya çıktı. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı (24) öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi. Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

AMCASI: YEĞENİM, VATANINA MİLLETİNE SADIK BİR İNSANDI

Ankara'daki saldırıda kullanılan aracın sahibi Mikail Bozlağan'ın gasbedilerek öldürülmesi sonrası ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Amca, Bahri Bozlağan yeğeninin vatanına, milletine sadık bir insan olduğunu söyledi. Otomobilin saldırıda kullanıldığını sonradan öğrendiklerini anlatan amca Bozlağan, "Biz olayın böyle olduğunu bilmiyorduk. Sonra bir yakınımız aradı. Diğer ortağını da arayınca saldırıda bu aracın kullanıldığını öğrendik. Evine kalorifer yaptırmak için aracına boru yüklemiş. O borular da gözüküyormuş. Yeğenim evliydi. 6 aylık bir yavrusu vardı" dedi.

Öte yandan, Mikail Bozlağan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi alan Bozlağan'ın yakınları gözyaşı döktü. Bozlağan'ın yarın Develi ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi

2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Veteriner Mikail Bozlağan'ın, 2 yıl önce evlendiği, 6 ay önce de baba olduğu ortaya çıktı. Bozlağan'ın, dün akşam Tomarza ilçesi ve çevre mahallelerde hasta hayvan kontolü için yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca, Bozlağan bir başka veteriner arkadaşı ile oradaki işlerinin bitirmesinin ardından Adana sınırında başka bir hasta hayvan için yola çıkacakları bildirildi.

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ

Saldırı öncesi aracı gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde, Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplamak isterken, kuzeni ile yollarını kaybederek, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde bulundukları ortaya çıktı. Bu olayda Mikail Bozlağan'ın kuzeni Hasan Bozlağan'ın ölü bulunduğu, Bozlağan'ın ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

4 GÜN AÇ SUSUZ YAŞAMA TUTUNMUŞ

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde mantar toplamak isterken kaybolmasıyla ilgili anısını anlattı. Bozlağan'ın ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Gün, "O dönem, 4 gün boyunca aç ve susuz yaşama tutunan evladımız, kardeşimiz Mikail'in, patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. O dönem muhtardım ve karakoldan 6 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu bildirdiler. Biz de cami hoparlöründen anons yapıp, tüm mahalle aramaya çıkmıştık. Arazi şartları zordu. Aradık ve Mikail evladımızı sağ bulmuştuk. Kuzeni Hasan kayaya çıkmak istemiş ancak kayıp, düşerek hayatını kaybetmişti" dedi.

'İYİLİK YAPTIĞINI ZANNETMİŞ'

Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirten Gün, "Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.