Ankara'da YSP Kongresinde PKK Posterine Müdahale

Ankara'da gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açan iki şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (YSP) olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açan iki şahıs gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşen YSP'nin olağanüstü kongresinde, iki şahıs sahneye çıkarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterini açtı. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. - ANKARA