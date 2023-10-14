Ankara'da Yeşil Sol Parti'nin Kongresi Nedeniyle Yollar Kapatılacak

Ankara'da Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Kongresi dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kongre nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Kongresi dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Sol Parti'nin yarın Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda yapılacak 4. Olağan Kongresi nedeniyle bugün saat 23.00'ten yarın program sona erene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, halkın mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerildi.