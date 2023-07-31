Ankara'da yerel seçim rüzgarı sert esecek! AK Partili başkan, Yavaş'a karşı adaylığını ilan etti

Yerel seçim tartışmalarını en çok İstanbul meşgul etse de başkent Ankara'da rekabetin nasıl geçeceği de merak ediliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı belirsizliğini korurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. AK Parti'nin Ankara'da aday göstermesi muhtemel isimler arasında yer alan Altınok, "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım" dedi.

Türkiye 2023 seçimlerini geride bırakırken bu kez gözler 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adımları devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sessizliğini koruyor. İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı henüz netlik kazanmayan Yavaş'ın karşısına AK Parti'nin kimi çıkartacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan sürpriz bir hamle geldi. Altınok, konuk olduğu programda "Göreve hazırım" mesajı verdi.

"PROJELERİMİZ HAZIR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, HaberTürk'e yaptığı açıklamada, adeta 'hazırım' mesajı verdi. Keçiören'de başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdiğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım"

"POTANSİYELİMİZ MEVCUT"

Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız.

AKŞENER "EFSANE BELEDİYE BAŞKANI" DEMİŞTİ

Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok 19 Haziran 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, rozetini takan Meral Akşener "Efsane belediye başkanının kızı" demişti.