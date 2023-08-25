Ankara'da yapılan uygulamalarda 558 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda, aranan 558 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda, aralarında DEAŞ üyesi olan S.A.İ'nin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 7-21 Ağustos arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda, aranan 558 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, söz konusu tarihlerde kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, "silahlı terör örgütüne üye olma (DEAŞ)" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.A.İ'nin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 558 kişi yakalandı.