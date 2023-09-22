Ankara'da yapılan operasyonlarda 98 kişi yakalandı

Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 98 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda kasten öldürme, FETÖ'ye üye olmak, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arama kararı bulunan kişiler yakalandı.

Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 98 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanmamak için adreslerini gizleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında arama kararı bulunan 98 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında, "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "silahla yağma" suçundan 15 yıl, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay, "hırsızlık" suçundan 10 yıl, "hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 6 ay ve "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu belirtildi.

Yakalanan 98 kişi adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.