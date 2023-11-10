Ankara'da yakalanan kaçak müteahhit için adalet talebi

Ankara'da iki depremzede kadın tarafından yakalanan şahsın yaptığı ve Hatay'da 370 kişiye mezar olan siteden geriye arazi kaldı. Kaçak müteahhittin gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Ankara'da iki depremzede kadın tarafından yakalanan şahsın yaptığı ve Hatay'da 370 kişiye mezar olan siteden geriye arazi kaldı. Kaçak müteahhittin gözaltına alınmasıyla birlikte vatandaşlar, adaletin yerini bulmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir sitede 370 kişi hayatını kaybetmiş ve binanın müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kaçak müteahhit Ankara'da bir alışveriş merkezinde depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından yakalanmış ve polis ekiplerine teslim edilmişti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan firari müteahhit, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Antakya'da 370 kişiye mezar olan siteden geriyeyse boş arsa kaldı. Cebrail Mahalle muhtarlığının yerleştirildiği bölge olan site alanı depremde yakınlarını kaybeden Muhtar Gülay Avcıoğlu'na her gün acı veriyor. Avcıoğlu'nun tek dileği adaletin yerini bulması.

Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, depremde yakınlarını kaybettiğine ve her gün acı çektiğini dile getirerek, "Burada depremin ilk anından itibaren bir çok insan hayatını kaybetti. Onlara rabbimden rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu gün itibariyle müteahhittin yakalandığı söyleniyor. Adaletin yerini bulsun istiyoruz. Çok acılar çektik. Bende bir çok yakınımı kaybettim. Her gün buradan ağlayarak gidiyorum. Rabbimden sabır diliyoruz. Tek dileğim adalet yerini bulsun. Suçlular cezasını çeksin" dedi. - HATAY