Ankara'da Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri Düzenlendi
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Ankara'da Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri'nde, terörizmle mücadelede yükselen tehditler, iklim değişikliğinin etkileri, gelişen yıkıcı teknolojiler ve dronlar, siber güvenlik, Afrika'da istikrarsızlık ve çatışmanın terörizmle mücadeleye etkileri konuları görüşüldü.
Ankara'da Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından 8-9 Kasım tarihlerinde 'Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri' düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı tarafından 'Üst Seviye Terörizmle Mücadele Semineri' 8-9 Kasım tarihlerinde, Ankara'da icra edildi. Ülkemizden 3 akademisyenin katıldığı seminere; ABD'den 2, İngiltere'den 3 ve Kanada'dan 1 olmak üzere toplam 9 konuşmacı katıldı. Ayrıca 13 ülkeden 10'u General ve muadili sivil üst düzey yönetici olmak üzere toplam 32 katılımcı iştirak etti. Seminerde; 'Terörizmle Mücadelede Yükselen Tehditler, İklim Değişikliğinin Terörizmle Mücadeleye Etkileri, Gelişen Yıkıcı Teknolojiler ve Dronlar, Siber Güvenlik, Afrika'da İstikrarsızlık ve Çatışmanın Terörizmle Mücadeleye Etkileri' konuları görüşüldü" denildi. - ANKARA