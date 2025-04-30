Ankara'da Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları, terör örgütünün ilimiz yapılanması içeriğinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüphelinin, 30.04.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve cumhuriyet başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika