Ankara'da Su Kesintileri ve Metro Arızaları İle İlgili Tepkiler

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu, AK Parti İl ve Mamak İlçe Başkanlıkları üyeleri, Ankara'da yaşanan su kesintileri, metro arızaları ve trafik sorunu nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimine tepki gösterdi.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın başkanlığında, Mamak ilçesi Büyükkayaş Mahallesi'nde vatandaşların su aldığı çeşmenin önünde bir araya gelen AK Parti'li heyet, Ankaralıların yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Kesikköprü su hattındaki arıza nedeniyle yaklaşık bir haftadır yaşanan su kesintilerine, 4 gün önce Kızılay-Çayyolu metro hattındaki arızaya ve şehir genelinde yaşanan trafik sorununa dikkat çeken heyet, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin görevlerini yerine getiremediğini açıkladı.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın, "Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, bugün insanlar tankerlerin önünde kuyruklarda su bekliyor. Evlerine su taşıyabilmek için pet şişelerle, bidonlarla, kovalarla saatlerce sıra bekliyor. 2025 yılında, Türkiye'nin kalbinde yaşanan bu tablo, bir yönetim krizinin en açık göstergesidir. Göreve geldiklerinde 'Su insan hakkıdır, Allah'ın suyundan para mı kazanılır' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allah'ın suyuna muhtaç hale getirmiştir. Söyledikleriyle yaptıkları arasındaki fark, Ankaralıların her gün yaşadığı çilenin ta kendisidir" diye konuştu.

'ANKARA'YI 30 YIL GERİYE GÖTÜRDÜLER'

AK Parti döneminde Ankara'nın susuz kalmaması için Kızılırmak'tan borular çekildiğini kaydeden Yalçın, "Geçmişte yeni hatlar kurulmuş, önceden tedbir alınmıştı. Biz, su kesilmeden çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Bugün ise kriz yaşanırken bile çözüm üretmeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. 6 yılda Ankara'ya bir damla bile ek su kaynağı kazandırılamadı. Ne yeni bir hat ne de kalıcı bir yatırım yapıldı. Ankara'yı maalesef 30 yıl geriye götürdüler. Bir zamanlar vizyon projelerle anılan bu şehir, bugün tanker kuyruğunda su bekleyen vatandaşlarla gündeme geliyor. Bu tablo, sadece bir su kesintisi değil; Ankara'nın itibar kaybıdır" ifadelerini kullandı.

'ANKARA SUSUZ, BELEDİYE SESSİZ'

4 gün önce Kızılay-Çayyolu hattındaki metro arızasına da değinen Yalçın, "Bir yanda su yok, diğer yanda ulaşım yok. Başkent'te hem musluk akmıyor hem raylar işlemiyor. Üstüne bir de trafik sorunu her geçen gün büyüyor. Ankaralılar, bir damla suya ulaşmak için saatlerce beklerken, işe gitmek için de saatlerce trafikte kalıyor. Yollar dar, kavşaklar tıkalı, sinyalizasyon sistemi bile çökmüş durumda. Ankara artık hem susuz hem tıkanmış bir şehir haline getirildi. Üstelik mevcut sistem işlemez hale gelmişken, Mamak'ta sözde metro temeli attılar. Ama o günden bugüne bir kazma daha vurulmadı. Bu da gösteriyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet üretmek yerine algı üretmeyi tercih ediyor. Yani işler yürümüyor. Bu hakkı koruyamayan bir yönetim, artık bu şehri yönetme hakkını da kaybetmiştir. Ankara susuz, belediye sessiz" açıklamasında bulundu.