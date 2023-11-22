Ankara'da silahlı saldırıya 4 gözaltı

Ankara'da bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralanmış, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da iki gece önce 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

20 Kasım sabahı Çankaya'da bir restoranda meydana gelen olayda silahlı bir grup, restoranda yemek yiyen başka bir gruba silahlı saldırıda bulunmuş ve 6 kişi hafif yaralanmıştı. Saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, aralarında "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve saldırıda yaralandığı iddia edilen S.S.'nin de bulunduğu 6 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ANKARA