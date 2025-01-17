Ankara'da Sera Üretim Desteği Oranı Değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), çiftçi ve üreticilere yönelik sera üretim desteği oranlarında değişikliğe gidildi.

ABB Meclisinin ocak ayı 5'inci birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri" kapsamında hak sahiplerine bu yıl verilecek kira desteğinin yüzde 43,93 oranında artırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

ABB Meclisinin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı ve CHP Elmadağ Meclis Üyesi Burak Koç, "Bu maddenin belediyemiz tarafından yürütülen tüm kentsel dönüşüm alanlarında hak sahiplerine ödenen aylık kira yardımının 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere konutlar için net 10 bin 500 lira, iş yerleri için de metrekaresi 55 lira olarak belirlenmesi şekliyle oylanmasını talep ediyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, kentsel dönüşümdeki hak sahiplerinin ciddi anlamda mağdur edildiğini söyledi. ABB'nin 5 yılda 10 bin konut teslim edeceği vaadinde bulunduğunu anımsatan Yalçın, "Sayın Yavaş, Şubat 2020'de yapılan ABB Meclisi'nde iddialı konuşarak, 'Sizin yıllardır mağdur ettiğiniz Mamak kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine, Mamak halkına bu görev süresinde haklarını teslim edeceğiz.' dedi. 5 yıl geçti, bırakın 10 bin konutu, 1000 konut yapamadınız." ifadesini kullandı.

AK Parti grubu, kira desteğinin 15 bin liraya çıkarılması için teklif verdi. Teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Işık'ın, teklifi gündemdeki gibi yüzde 43,93 artış olarak oylamaya açmasıyla, madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Ankaralı çiftçi ve üreticilere sera üretim desteğinin yüzde 50 belediye hibesi, yüzde 50 çiftçi katkı payı şeklinde yapılmasına ilişkin başkanlık yazısının görüşülmesine geçildi.

Yalçın, "Yüzde 75 ABB, yüzde 25 çiftçi katkı payı olarak devam etmesini teklif ediyoruz. Yüzde 50 olacaksa biz ret vereceğiz." diye konuştu.

Çiftçi ve üreticilere yüzde 75 hibe, yüzde 25 katkı payı olarak sağlanan desteğin yüzde 50 hibe, yüzde 50 katkı payı olarak verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Maddelerin oylanmasının ardından Meclis toplantısına gündem dışı konuşmalarla devam edildi.

Bir sonraki ABB Meclisi toplantısı, 10 Şubat'ta yapılacak.