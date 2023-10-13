Ankara'da sahte plaka imalatçılarına operasyon: 8 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ankara'da sahte plaka basıldığı tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin gözaltına alındığını, çok sayıda sahte plaka, baskı kalıbı, levha ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, sahte plaka basıldığı tespit edilen bir işyerinde yapılan aramalarda; 157 mühürlü plaka, 111 mühürsüz plaka, 410 basıma hazır boş levha, 111 çift harf baskı kalıbı, 156 çift rakam baskı kalıbı, 1 mühür, 4 boya kutusu, 1 yeşil renkli plaka basım ve üretiminde kullanılan makine, 1 kahverengi renkli plaka kesiminde kullanılan makine, 2 yeşil renkli plaka boyama makinesine el konuldu. Konuyla ilgili sürdürülen çalışmalarda, başka bir iş yerinde yapılan aramalarda; 14 bin 809 basıma hazır boş plaka levhası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.