Ankara'da PKK/KCK/YPG/PYD Terör Örgütüne Operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüphelinin, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. (DHA)