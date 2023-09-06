"Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" Ankara'da kutlandı Pakistan, ülke savunması için hayatını kaybeden şehitlerini anmak amacıyla "Savunma ve Şehitler Günü"nü Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliğinde kutladı.

"Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" Ankara'da kutlandı

ANKARA - Pakistan, ülke savunması için hayatını kaybeden şehitlerini anmak amacıyla "Savunma ve Şehitler Günü"nü Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliğinde kutladı.

Pakistan, Hindistan ile 1965 savaşı sırasında ülke savunması için silahlı kuvvetlerindeki askerleri anmak amacıyla her yıl 6 Eylül'de "Savunma ve Şehitler Günü" kutluyor. "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Organel Metin Gürak, misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, resepsiyon için yaptığı açılış konuşmasında "Pakistan Savunma ve Şehitler Günü" dolayısıyla herkesi burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Cüneyd, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler barış koruma çalışmalarına katkıda bulunan önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

"İki ülke her zaman bir ve beraber olmuştur"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Pakistan ve Türkiye arasında geçmişe dayanan köklü bir dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İki ülke her zaman bir ve beraber olmuştur. Pakistan nasıl Milli Mücadele yıllarında, Kıbrıs Barış Harekatı'nda maddi, manevi bizlerle önemli destekte bulunmuşsa yine maruz kaldığımız büyük deprem felaketinde de(6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler) tüm imkanlarıyla yardıma koşarak bir kez daha dostluğunu ve kardeşliğini bize göstermiştir. Tüm dünyada ve bölgemizde son yıllarda yaşanan gelişmelerin oluşturduğu risk, tehdit ve belirsizlik ortamında ülkelerimizin güvenliğini temin etmek ve küresel, barışa katkı sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlerimizin güçlü, caydırıcı olması gerekmektedir. Savunma ve güvenlik alanındaki tecrübelerimizi Pakistan ile paylaşmak ve Pakistan'ın bu alandaki tecrübelerinden istifade etmek bölgesel ve küresel iş düzeydeki iş birliğimizi daha da güçlendirecektir."

Konuşmaların ardından resepsiyon, davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.