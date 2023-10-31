Ankara'da Operasyon: 551 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda 309 hükümlü şüpheli adli mercilere teslim edildi.

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 20-27 Ekim tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 22; 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 52; 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 477 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere teslim edilen 551 şüpheliden 309'unun hükümlü olarak arandığı öğrenildi.