Ankara'da Narkotik Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da jandarma ekiplerince 1-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ve Çubuk ilçesinde icra edilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 170 gram bonzai, 36 gram esrar, 107 adet reçetesiz satışı yasak olan uyuşturucu hap, 1 adet 9 mm çapında 2015 yılından itibaren çalıntı olarak aranan ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm çapında mermi, 55 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet tabancalara ait şarjör ele geçirildi. - ANKARA