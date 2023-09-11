Ankara'da Narkotik Operasyonunda 49 Kişi Tutuklandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 377 şüpheliden 49'unun tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 377 şüpheliden 49'unun tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Eylül'de başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 377 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 49'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 90,8 kilogram esrar, 2,6 kilogram kokain, 2,6 kilogram metamfetamin, 311 gram eroin, 293 bin 186 adet sentetik ecza maddesi, 291 ekstazi, 4 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.