Ankara'da Narkotik Operasyonunda 49 Kişi Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 377 şüpheliden 49'unun tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.