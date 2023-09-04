Ankara'da Narkotik Operasyonunda 41 Zanlı Tutuklandı
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarda yakalanan 357 zanlıdan 41'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 zanlıdan 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 357 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda 5,7 kilogram esrar, 1,1 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 438 gram bonzai, 420 gram metamfetamin, 32 bin 396 sentetik ecza, 1103 ecstacy, 4 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.