Ankara'da Narkotik Operasyonunda 40 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 248 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 kilo 400 gram esrar, 748 gram bonzai, 415 gram metamfetamin, 279 gram eroin, 2 gram kokain, 2 gram skunk, 20 bin 431 uyuşturucu hap ile 5 hassas terazi ele geçirildi.