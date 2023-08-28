Ankara'da Narkotik Operasyonunda 40 Şüpheli Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 248 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 kilo 400 gram esrar, 748 gram bonzai, 415 gram metamfetamin, 279 gram eroin, 2 gram kokain, 2 gram skunk, 20 bin 431 uyuşturucu hap ile 5 hassas terazi ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir haftada narkotik suçlardan gözaltına alınan 248 şüpheliden 40'ının tutuklandığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21-27 Ağustos'ta başkent genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 248 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 40'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Operasyonlarda 1 kilo 400 gram esrar, 748 gram bonzai, 415 gram metamfetamin, 279 gram eroin, 2 gram kokain, 2 gram skunk, 20 bin 431 uyuşturucu hap ile 5 hassas terazi ele geçirildi.