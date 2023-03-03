Ankara'da kritik zirve! Herkes İmamoğlu-Yavaş toplantısından çıkacak sonucu bekliyor

İYİ Parti lideri, 6'lı Masa'da 5 liderin uzlaşmaya vardığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kritik kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor." açıklamasının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da bir araya geldi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleşiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya çektiği rest siyasette deprem etkisi yarattı. Masanın son yapılan toplantısında 5 siyasi parti lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uzlaşmaya vardı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ

6'lı Masa'nın millet iradesini kararlara yansıtma kabiliyetini kaybettiğini söyleyen Meral Akşener, " Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür." derken, sürecin başından bu yana işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na bu kez direkt seslendi.

"MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Milletin kazanma ümidini yok etmeyeceklerini belirten Akşener, "Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ TOPLANTIDA

Akşener'in sözlerinin ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞİYOR

CHP'li büyükşehir belediye başkanları durum değerlendirmesi yapmak üzere toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı belirtildi.