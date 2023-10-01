Mansur Yavaş: Ankara Kızılay'daki Patlamada Yaralanan Emniyet Mensuplarına Geçmiş Olsun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay'da meydana gelen patlamada yaralanan emniyet memurlarına acil şifalar diledi ve İçişleri Bakanlığı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişi önünde bu sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun."