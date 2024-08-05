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Ankara'da Keşmir Sömürge Günü anma töreni düzenlendi

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Beşinci Keşmir Sömürge Günü için Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi. Hindistan'ın, Pakistan'a bağlı Cammu ve Keşmir bölgesinde yaptığı yasadışı işgalini devam ettirmek adına Ağustos 2019'da gerçekleştirdiği eylemlerin ardından her yıl tüm dünyada anılan Keşmir Sömürge Günü için Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Beşinci Keşmir Sömürge Günü için Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Hindistan'ın, Pakistan'a bağlı Cammu ve Keşmir bölgesinde yaptığı yasadışı işgalini devam ettirmek adına Ağustos 2019'da gerçekleştirdiği eylemlerin ardından her yıl tüm dünyada anılan Keşmir Sömürge Günü için Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Azad Keşmir Yasama Meclisi Üyesi Rasheed Turabi konuşma yaptı.

"Keşmir asla yalnız değildir ve asla yalnız olmayacaktır"

Güney Asya'da barış ve istikrarın sadece o bölge ülkeleri için değil tüm dünya ülkeleri için önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Pakistan'ın bölgede kalıcı barışa ulaşma çabalarını desteklemeye kararlıyız. Bu bağlamda, üzerinde çalışmamız gereken en önemli ve acil konulardan biri, bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni ve motivasyonu olan Keşmir'dir. Keşmir sorununun çözümü, Güney Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refah için hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda taraflar arasındaki diyalog yoluyla barış ve istikrarı yeniden sağlayacak adil bir çözüm savunmaktadır. Bir kez daha Ankara'dan Keşmir ve ezilen Keşmir halkı için sesimi yükseltmek istiyorum. Keşmir asla yalnız değildir ve asla yalnız olmayacaktır. Srinagar'ın çocukları Ankara'nın çocuklarıdır. Keşmir Vadisi'nin kadınları Anadolu'nun kadınlarıdır. Keşmirli annelerin gözyaşları Türk annelerin gözyaşlarıdır. Keşmir bizim bugünkü Çanakkale ve Dardanel'imizdir. O günlerde Çanakkale'de bizimleydiniz ve bugün Keşmir'de sizinleyiz" dedi.

" Hindistan, Keşmir halkının ruhunu zayıflatabileceğini umuyordu"

5 Ağustos 2019 tarihinin Keşmir tarihinde farklı bir önemi olduğunu dile getiren Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, " Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki eylemleri, işgal altındaki toprakların tartışmalı statüsünü değiştirmeyi amaçlamıştır. Hindistan, işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışarak Keşmir halkının ruhunu zayıflatabileceğini veya en azından meşru kendi geleceklerini tayin etme haklarından taviz vermelerini sağlayabileceğini umuyordu. Bunların hiçbiri olmadı ve Keşmirliler kendi geleceklerini tayin etme hakları için mücadelelerinde her zamankinden daha kararlılar" şeklinde konuştu.

Cüneyd, Keşmirlilerin tüm temel haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaya devam ettiğini ve işgal altındaki topraklarda uygulanan yasaların işgal güçlerine tam dokunulmazlık sağladığını dile getirdi.

"Keşmirliler 1947'den beri kendi geleceğini tayin hakkı için çabalıyorlar"

5 Ağustos'u kara bir gün olarak gördüklerini dile getiren Azad Keşmir Yasama Meclisi Üyesi Rasheed Turabi, "5 Ağustos 2019'da Hindistan tüm uluslararası normları ihlal ediyor. Keşmirliler 1947'den beri kendi geleceğini tayin hakkı için çabalıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uygulanmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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