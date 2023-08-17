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Ankara'da Kasten Yaralama Olayı: 5 Şüpheli Tutuklandı

Politika Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Ankara'daki kasten yaralama olayının 1 ay önce meydana geldiğini ve 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Ankara'daki kasten yaralama olayının 1 ay önce meydana geldiğini ve 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

EGM'nin, eski adı Twitter olan X'ten yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara'da 1 ay önce meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin paylaşımlarla ilgili yapılan araştırma sonucunda bahse konu olayın, husumetli iki grup arasında 21 Temmuz 2023'te gerçekleştiği ve yakalanan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı tespit edilmiştir."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika

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