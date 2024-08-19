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Ankara'da Kadın Futboluna Destek Amacıyla Ödül Töreni Düzenlendi

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Ankara'da Kadın Futbol Derneği (KAFUDER) tarafından düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstihdam Ofisi ile protokol imzaladıklarını açıkladı. Törende 2023-2024 sezonundaki başarılar için 15 dalda ödül verildi.

Ankara'da kadın futboluna destek amacıyla Kadın Futbol Derneği (KAFUDER) tarafından Kristal Ayaklar Ödül Töreni düzenlendi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ankara Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) İstihdam Ofisi ile protokol imzalıyoruz. Bu protokolle Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız" dedi.

Ankara'da bulunan CerModern'de KAFUDER tarafından kadın futbolunun gelişimine katkı sağlanması amacıyla Kristal Ayaklar Ödül Töreni düzenlendi. Hande Fırat, Melih Gümüşbıçak ve İlknur Özzengin'in gönüllü olarak sunuculuk yaptığı törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de katıldı. 16 takımın katılacağı sezonun önemini vurgulamak ve kadın futbolunun görünürlüğünü arttırmak için düzenlenen törende 2023-2024 sezonundaki başarılar için 15 dalda ödül verildi.

"Bu ödül töreninin sporu daha fazla kadın için ulaşılabilir kılmasını temenni ediyorum"

Kadın futbolcuların başarısıyla gurur duyduğunu ve azimleriyle herkese ilham olduklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kadın Futbolcular Derneği'nin gayretleriyle düzenlenen bu ödül töreninin sporu daha fazla kadın için ulaşılabilir kılmasını temenni ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere spor, sınırları aşan, farklı toplumları bir araya getiren, insanları ortak bir heyecan etrafında birleştiren evrensel bir dildir. Bugün burada ödül alacak olan futbolcularımız ise bu dilin birer temsilcisidir. Bugün kadın futbolcularımızın başarılı sporcular olarak ön plana çıkması kadın futbolunun da yıllar içindeki yükselişini beraberinde getirmiştir" diye konuştu.

"Ankara OSB İstihdam Ofisi ile protokol imzalıyoruz"

Bakanlık olarak sporda olduğu gibi hayatın her alanında kadınların daha fazla yer almasını istediklerini belirten Bakan Göktaş, yeni bir çalışma yaptıklarını aktardı. Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarın Bakanlık olarak Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalıyoruz. Bu protokolle Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız. Böylece kadınların ve genç kızlarımızın mesleki niteliklerini geliştirmelerine destek olacak, istihdamın artırılmasını sağlayacağız. Ben şimdiden imzalayacağımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum."

"Kadın gülerse dünya güler"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türk futbolunda, özellikle de kadın futbolunda çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yatırımları olduğunu ifade etti. Wecenin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, "UEFA'nın özellikle kadın futbolunun gelişmesi noktasında yatırımları ve planlamaları var. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi çok önemli bir ayrıntı bizim için. Sporun her türlüsüne destek veriyor. Biz şuna inanıyoruz; kadın gülerse dünya güler. Hep beraber gülelim eğlenelim. Gençleri, kızlarımızı kucaklayalım, aileleri kucaklayalım, onlara destek olalım. Spor iyileştirir, spor evrensel bir değer. Biz Türk sporunun gelişmesini istiyoruz. Bu yüzden de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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