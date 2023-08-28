Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı ve birçok kaçak ürün ele geçirildi.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Ağustos'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, 72 bin 220 paket kaçak sigara, 1540 litre etil alkol, 73 elektronik sigara, 22 elektronik sigara likiti, 4 kilogram pipo tütünü, 72 şişe sahte içki ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Politika