Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı ve birçok kaçak ürün ele geçirildi.