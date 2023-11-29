Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çay, nargile ürünleri ve tarihi eserler ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, B.Ş'nin kaçak çay üretimi yaptığı ve satışa sunduğunu, T.A'nın da kaçak nargile ürünleri sattığını tespit etti.

Şüphelilerin depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, 40 ton açık çay, 293 bin poşet çay, 15 bin 300 değişik markalarda çay ambalaj poşeti, 2 hassas terazi, bir torba dikiş makinesi, 1 ton 368 kilogram nargile kömürü, 10 kutu nargile tütünü ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Dün yürütülen istihbari çalışmalarda ise Beypazarı'nda 4 kişinin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekiplerin A.K, M.S, A.Ö. ve A.E'nin üst aramasında, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 altın kaplama sikke, 35 gümüş ve bronz sikke, 2 altın kaplama küpe, altın kaplama kolye ve zinciri, bronz heykel obje, bronz su şişesi ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.