Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14-20 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 7 milyon boş sigara makaronu, 59 bin 700 paket kaçak sigara, 35 bin sahte bandrol, 685 elektronik sigara, 200 litre etil alkol, 10 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 dedektör, 3 muhtelif kaçak eşya ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.