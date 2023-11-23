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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 450 bin doldurulmuş makaron, 1400 paket sigara, 2 bin 750 puro ve 1 kilogram puro tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.