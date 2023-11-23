Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 450 bin doldurulmuş makaron, 1400 paket sigara, 2 bin 750 puro ve 1 kilogram puro tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Aramalarda, 450 bin doldurulmuş makaron, 1400 paket sigara, 2 bin 750 puro, 1 kilogram puro tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.