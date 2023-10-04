Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği tespit edildi. Yapılan aramada 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu: 352 Ton Asit ve 38 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA