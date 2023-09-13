Ankara'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Milyon 429 Bin 200 TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği baskında 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoda yapılan aramalarda 1 milyon 429 bin 200 lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalandı.

Ankara'da polis ekiplerinin 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoya düzenlediği baskında 1 milyon 429 bin 200 lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün Altındağ, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 12 olayla ilgili 13 şüpheliyi yakaladı. 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve TCK 186 çerçevesinde yürütülen operasyonlar neticesinde 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoda yapılan aramalarda 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 770 paket sigara, 5 bin 110 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 828 adet puro, bin 1420 adet cep telefonu yedek parçası, 72 adet elektronik sigara, 42 paket tütün, 13 adet elektronik sigara likidi, 4 şişe kaçak içki ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 429 bin 200 lira olduğu bildirildi. - ANKARA