Ankara'da Kaçak Sigara Üretimi Operasyonu: 6 Kilo Esrar ve 3 Milyon 200 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine yapılan aramalarda, 6 kilo esrar ve 3 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde yapılan aramalarda ise bir miktar kenevir, ruhsatsız tabanca ve 1200 kilo kıyılmış tütün bulundu. Operasyonlar sonucunda 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo esrar, 3 milyon 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde, kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3 milyon 200 bin boş makaron ile 1200 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde bazı adreslerde aramalar yaptı. 6 kilo esrar, bir miktar kenevir ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.