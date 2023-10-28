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Ankara'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden STK'lar bir araya geldi

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısıyla bir araya gelen birçok sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları kaldırarak, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı. Çok sayıda STK temsilcisinin konuşma yaptığı eylemde, Filistinliler için dua edildi. Grup, büyükelçilik binası önünde namaz kıldıktan sonra dağıldı.