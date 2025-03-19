İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu'nu es geçti

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, İmamoğlu'nu es geçti
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de büyük kalabalık

Özgür Özel'den Saraçhane'de yeni çağrı

Ankara'da İmamoğlu protestosu! Kalabalık Adalet Bakanlığı'na yürüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'da da protesto eylemleri başladı. Kalabalık, CHP milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyette ifade verme işlemi devam ederken, birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

PROTESTOCULAR ADALET BAKANLIĞI'NA DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Protestoların ana adreslerinden birisi de Ankara oldu. Ankara'da kalabalık CHP milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyor

Ankara'da İmamoğlu protestosu! Kalabalık Adalet Bakanlığı'na yürüyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.