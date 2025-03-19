Ankara'da İmamoğlu protestosu! Kalabalık Adalet Bakanlığı'na yürüyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'da da protesto eylemleri başladı. Kalabalık, CHP milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu'nun emniyette ifade verme işlemi devam ederken, birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.
PROTESTOCULAR ADALET BAKANLIĞI'NA DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Protestoların ana adreslerinden birisi de Ankara oldu. Ankara'da kalabalık CHP milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyor
Kaynak: Haberler.com / Politika