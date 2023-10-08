Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde İsrail Protestosu

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde öğle namazı sonrası toplanan bir grup vatandaş, İsrail'i Gazze'ye yönelik yaşanan son gelişmelerden dolayı protesto etti. Hacı Bayram Camii'nin avlusunda toplanan yüzlerce kişi ellerinde, 'İşgal bitsin, huzur gelsin' pankartları ile tekbir getirdi.

Başkent'te İsrail protesto edildi

ANKARA - Başkentte Hacı Bayram Camii'nde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto ettiler.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde öğle namazı sonrası toplanan bir grup vatandaş İsrail'in Gazze'ye yönelik yaşanan son gelişmelerden dolayı protesto etti. Hacı Bayram Camii'nin avlusunda toplanan yüzlerce kişi ellerinde, "İşgal bitsin, huzur gelsin" pankartları ile tekbir getirdi.