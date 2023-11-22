Ankara'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Ankara'da düzenlenen operasyonla göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak göçmenleri yurda sokan ve yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörler yakalandı. Operasyonda 3 cep telefonu, 4 bin 510 lira ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araç ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen operasyonla göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bir dinlenme tesisine operasyon düzenleyen ekipler, E.B, C.B, İ.A. ve 17 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 4 bin 510 lira ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu.

E.B, C.B. ve İ.A. adli işlemlerinin ardından tutuklandı.