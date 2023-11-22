Ankara'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Organizatör ve 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 organizatör ve 17 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda cep telefonları, nakit para ve kaçakçılıkta kullanılan araçlara da el konuldu.

Ankara'da jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 organizatör ve 17 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yurda girişlerini sağlayan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 3 şüpheli tespit edildi. Göçmen organizatörlerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma ekipleri, bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonda 3 organizatör ve 17 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu ve 4 bin 510 lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 3 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA