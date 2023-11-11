Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ankara'da sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişi, Kocatepe Camii'nden başlayıp, Mithatpaşa Caddesi üzerinden Sıhhiye istikametine yürüdü. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, İsrail'e tepki gösterdi.

ANKARA'da Filistin'e destek, İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi.

Ankara'da sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, Kocatepe Camii'nden başlayıp, Mithatpaşa Caddesi üzerinden Sıhhiye istikametine yürüdü. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, telefonların ışıklarını yakarak İsrail'e tepki gösterdi. Toplanan kalabalık sloganlar attıktan sonra bir çocuğun şiir okumasının ardından dağıldı.